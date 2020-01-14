Bilim insanları kurbağa kök hücreleri kullanarak ilk canlı robotları geliştirmeyi başardı

14.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:10

Amerikalı bilim insanları kurbağa embriyolarını kullanarak ilk yaşayan makineleri geliştirdi. Uygulamada sınırsız faydalar sağlayabilecek olan bu bio-makineler, diğer adları ile Xenobotlar, aynı zamanda 'etik tartışmaları' da beraberinde getiriyor ve onları yaratan ekip de konunun bu boyutunun sorunlu olduğunu kabul ediyor.



Yapay zeka algoritmaları kullanan bilgisayar modellemeleri ile önce teoride oluşturulan Xenobotlar daha sonra laboratuvarda embriyolardan alınan kök hücrelerin bu modellere göre işlemden geçirilmesi ve şekillendirilmesi ile meydana geliyor. Euronews.com'da Görüntüle