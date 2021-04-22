Biden yönetimi zenginlerden alınan vergileri artırmayı hedefliyor
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Biden yönetimi zenginlerden alınan vergileri artırmayı hedefliyor

Biden yönetimi zenginlerden alınan vergileri artırmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finansmanı için zenginlere yönelik vergilerin artırılmasının planlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finansmanı için zenginlere yönelik vergilerin artırılmasının planlandığı bildirildi.

The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden'ın ekonomi planının ikinci ayağını oluşturan "Amerikan Aileler Planı" kapsamında daha önce planlananın aksine sağlık harcamalarını genişletmeye yönelik düzenlemelerin yer almayacağı aktarıldı.

Haberde, toplam değeri 4 trilyon doları bulması beklenen ekonomi planının bir sonraki aşamasında çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finanse edilmesi için zenginlerden alınan vergilerin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yetkililerin daha önce sağlık hizmetlerinde 700 milyar dolara varan genişleme planladığı anımsatılan haberde, sağlık hizmetleri için ayrı girişimde bulunulacağı ifade edildi.

Haberde, Biden'ın "Amerikan Aileler Planı"nın detaylarını gelecek hafta açıklayacağı belirtilerek, planlanan harcamaların karşılanması için bazı vergi artışlarının önerileceği aktarıldı.

Haberde, bu kapsamda 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı bildirildi.

Ayrıca Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı ve söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedildi.

Yetkililerin diğer olası vergi artışlarını görüştüğüne de işaret edilen haberde, vergi düzenlemelerinin Biden'ın yılda 400 bin dolardan az kazanan bireyler veya hanehalkları üzerindeki vergileri artırmama vaadiyle uyumlu olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayı başında, ekonomi planının ilk ayağını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile üretimi yeniden canlandırmayı hedefleyen pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ile insani hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de yer almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ise 7 Nisan'da, Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek ve kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren vergi planının detaylarını paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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