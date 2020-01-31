Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Adana'da akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi tedaviye alındı.
Adana'da akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi tedaviye alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, amca oğulları Keleş G. ve Ümit G, henüz bilinmeyen seple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit G. Keleş G'yi bıçakla yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırdı.
Motorize yunus polisleri şüpheliyi Kurttepe Mahallesi'nde olayda kulladığı bıçakla yakaladı.