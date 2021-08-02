Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli
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Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli

Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde orman yangınından etkilenen afetzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde orman yangınından etkilenen afetzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Beyşehir Pazarcılar Derneği'nin Manavgat'taki afetzedeler için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmak isteyenler, ellerinde pet şişe sularıyla, marketlerden yaptıkları alışveriş arabalarıyla getirdikleri yardım malzemelerini Köprübaşı mevkiinde yardım araçlarındaki görevlilere teslim etti. Engelli aracıyla gelerek gıda bağışında bulunan bedensel ve görme engelli yaşlı kadın ile 6 yaşındaki çocuğun biriktirdiği harçlıklarla aldığı pet şişelerdeki suları alana getirmesi görenleri duygulandırdı. Bazı küçük çocuklar ise harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını dernek görevlilerine teslim etti.

Beyşehir Pazarcılar Derneği Başkanı Ali Sütoğlu, düzenledikleri yardım kampanyasıyla ilgili olarak, "Oradaki insanlar, yaşayanlar çok zor durumda. Şu an büyük bir felaketin içindeler. Ayrıca orası bizim ikinci vatanımız gibi. Ekmek yediğimiz bir yer. Bizim abimiz, kardeşimiz, bacımız, anamız, bacımız oradaki görüştüğümüz arkadaşların verdikleri bilgiler doğrultusunda ihtiyaç olan malzemeleri temin etmek için böyle bir kampanyayı başlattık pazarcılarımız adına. Beyşehir halkından Allah bin kere razı olsun. Kampanyaya katılım çok büyük" dedi.

Sütoğlu, "Yangın hala tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil, rüzgarın da etkisiyle Beyşehir'e doğru geliyor. Allah'ım afatından saklasın, hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Eşinin yardımıyla engelli aracının kasasında getirdiği gıda maddelerini görevlilere teslim eden Türkan Harmankaya gözyaşları içerisinde, "Allah kimsenin başına vermesin böyle şeyleri" dedi.

Biriktirdiği harçlığı ile satın aldığı pet şişe suları Manavgat'taki yangında zarar gören ailelere göndermek için alana gelen 6 yaşındaki Abdullah Aşçı da görenleri duygulandırdı. Minik Abdullah, "Su getirdim. Manavgat'ta yangın var, Allah herkesi korusun. Herkes su göndersin, kardeşlerim yanıyor orada" dedi.

Düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 7 kamyon ve kamyonet dolusu yardım malzemesi, yapılan duaların ardından Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
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Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli - Haberler
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