Beyşehir'de arazi yangını
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Beyşehir'de arazi yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat hasadı sonrası balya yapımı esnasında çıkan yangında çok sayıda saman balyası yanarak zarar gördü.

Beyşehir'de arazi yangını
31.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:43

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat hasadı sonrası balya yapımı esnasında çıkan yangında çok sayıda saman balyası yanarak zarar gördü.

Yangın, Beyşehir'in Fasıllar Mahallesi ile Seydişehir'in Tepecik Mahallesi arasında kalan arazide çıktı. İddiaya göre, arazide saman balyası yapan makinenin aşırı ısınması sonucu oluşan kıvılcımdan çıkan yangın saman balyalarına da sıçradı. İhbar üzerine, yangın mahalline itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangın, köylülerin traktör ve yangın söndürme tankeriyle müdahale etmesiyle daha da geniş alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu arazide bulunan 300 saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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