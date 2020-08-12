Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor

Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara adanan "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali"nin ikinci gününde keman sanatçısı Yiğit Karataş ve Avrasya Oda Orkestrası, "Mozart Yüzyıllardır...

12.08.2020 22:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:50

Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor

İSTANBUL - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara adanan "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali"nin ikinci gününde keman sanatçısı Yiğit Karataş ve Avrasya Oda Orkestrası, "Mozart Yüzyıllardır Taze" konseriyle ilçede klasik müzik rüzgarı estirdi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara adanan "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali" klasik müzik severleri bir araya getirmeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde, klasik müziğin genç yeteneklerinden keman sanatçısı Yiğit Karataş ve Avrasya Oda Orkestrası, "Mozart Yüzyıllardır Taze" konseriyle davetlilere keyifli anlar yaşattı. Sahne performansıyla izleyenlerden tam not alan genç kemancının performansını davetliler cep telefonlarıyla kaydetti. Beylikdüzü Yaşam Vadisi "6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi"nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınırken, girişlerde dezenfektan verilerek ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayanlara ise maske verildi. Alandaki sandalyeler üzerine numaralandırma yapılarak girişte verilen numaralarla davetliler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu. Etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda klasik müzik sever katıldı. Konser, Mozart'ın 41'inci Senfonisi ile sonlandı. "Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali" Cumartesi akşamı, Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın gala konseriyle sona erecek.

"Müziğin iyileştirici gücünü göstermek istiyoruz"

Müziğin ruhu iyileştirdiğini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü notaları çok özlemişti. Vatandaşlarımız klasik müziğe çok ilgi gösteriyor. Bizde bu sene sosyal mesafe kurallarına uyarak, kişisel hijyenimize uyarak etkinlik düzenleyeceğimizi bütün vatandaşlarımıza göstermiş olduk. Bu sene 6'ncısını düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasiği sağlık çalışanlarımıza adadık. Gerçekten çok yoruldular. İnsanlarımızın uyması gereken çok basit kurallar var. Bu kurallara uyduğumuz takdirde sağlık çalışanlarımızı da rahatlatmış oluyoruz. Müzik bizim ruhumuzu iyileştiriyor. Biz Beylikdüzü'nde vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bizim için bu sahne çok önemli. Komşularımızla kucaklaşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Beylikdüzü sosyal mesafe konusunda çok duyarlı. Koltuk sistemini ona göre ayarladılar. Bugünde Mozart'ın eserlerini dinleyeceğiz. Müziğin iyileştirici gücünü Yaşam Vadisi'nde göstermek istiyoruz" dedi.

"Kızım keman çalmak istiyor, belki bu etkinlik ileride keman çalmasına vesile olur"

Etkinliklerle bir arada olmanın moralini yükselttiğini söyleyen Meral Güner, "Etkinlikler bizleri birleştirmek için çok güzel oluyor. Kurallara dikkat ederek bir arada olmak moralimizi düzeltmek için çok önemli. Açık hava zaten, ben sorun görmüyorum. Beylikdüzü Belediyesi çok iyi çalışıyor. Klasik müziği çok severim. Kızım da keman çalmak istiyor. Belki bu etkinlik kızımın ileride keman çalmasına vesile olur" ifadelerini kullandı.

"Müziğin türünü ayırmamak lazım hepsi çok güzel"

Konserleri sıkı takip ettiğini son günde de gideceğini söyleyen Nihat Böke, "Ben dünkü konsere de geldim. Çok etkilendim. Herkesin yerleri belli numaralandırılmış bir buçuk metrelik aralar oluşturulmuş. Herkes çok mutlu. Cumartesi de geleceğim. Müziğin türünü ayırmamak lazım hepsi çok güzel" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Spor
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Güncel
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı
Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cenk Eren Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mert Nobre Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Beylikdüzü'nde klasik müzik rüzgarı esmeye devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 22:50:30. #1.14#
title