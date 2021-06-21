Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı
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Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmiş, 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede Münevver Ertemve oğlu Ertan Ertem'incesedi bulunmuştu. Dairenin kapısında asılan "bomba düzeneği var yaklaşmayın" notu üzerine inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir bomba unsuruna rastlamamıştı.

Polis ekiplerinin anne oğulun cesedi üzerinde yaptığı ilk inceleme tamamlandı. İlk bulgulara göre anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler önce Münevver Ertem'in silahla intihar ettiğini, ardından da Ertan Ertem'in başka bir odada ikinci bir silahla yaşamına son verdiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne oğulun cesetleri üzerinde otopsi işlemi devam ediyor.

Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde cesedi bulunan anne oğulun intihar ettiği ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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