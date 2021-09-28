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BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHABeykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen metal yüklü bir TIR alev alev yandı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Haber -Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen metal yüklü bir TIR alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde ilerleyen TIR'da çıktı. Baran Kıyak'ın kullandığı 67 FC 828 plakalı metal yüklü TIR, bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü Baran Kıyak, TIR'ı durdurarak, son anda alevlerin sardığı araçtan indi. Yangın, bildirilmesi üzerine gelen Ömerli ve Riva itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. TIR sürücüsü Baran Kıyak, Seyir halindeyken yanmaya başladı. Jandarma geldi yolu kesti. Motor kısmından alev aldı. Yapacak bir şeyimiz yok şuan için dedi.

Yangının ardından TIR kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Alev alev yanan TIR'ın görüntüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI
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Haber: BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI - Haberler
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