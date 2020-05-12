Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek

İstanbul'un doğal meyve ve sebze bahçesi Beykoz'da çiftçilerin yüzünü güldürecek, kent tarımını ve ekonomik canlanmayı sağlayacak alım garantili "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi" hayata geçiyor.

Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek
12.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:16

İstanbul'un doğal meyve ve sebze bahçesi Beykoz'da çiftçilerin yüzünü güldürecek, kent tarımını ve ekonomik canlanmayı sağlayacak alım garantili "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi" hayata geçiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde tarımsal kalkınma için geliştirdiği sözleşmeli üreticilik modeli İstanbul'da ilk olarak Beykoz'da uygulanacak, proje kapsamında 19 çiftçi 180 bin m2 arazi üzerinde alım garantili tarım yapacak.

İlçedeki çiftçileri ve tarımsal kalkınmayı desteklemek üzere projeye öncülük eden Beykoz Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kayıt Sistemleri (ÇKS, AKS, Türk-vet )'e kayıtlı çiftçiler arasında sözleşme imzaları atıldı.

Proje hazırlıkları kapsamında Beykoz Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde alıcılar ve çiftçilerin bir araya geldiği toplantılarda köylerdeki çiftçilere alım garantili sözleşmeli üreticiliğin koşulları hakkında detaylı bilgilendirmeler de yapıldı.

BALDAN KARPUZA ALIM GARANTİSİ

Alım garantisi, baldan, mantara, domatesten fasulyeye, kıvırcıktan karpuza kadar ilçede tarımı yapılan birçok ürün için geçerli olacak. Mevsime göre çiftçilerle imzalanacak sözleşmeyle alıcılar ürünlere fiyat garantisi verecek.

Beykoz Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimindeki alanlarda yürütülecek uygulamayla ilçedeki çiftçilerin alın teri tarlada değer kazanırken, tüketiciler kaliteli ve sağlıklı ürünlere daha kolay kavuşacak.

BAŞKAN MURAT AYDIN: "BEYKOZ'UN TARIM POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Beykoz'da özlenen ekonomik kalkınmayı kent tarımıyla sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz tarihte olduğu gibi bu gün de çok önemli bir tarım potansiyeli taşıyor. Bu potansiyeli bilimsel bir temelle ele almak ve ilçemizde tarımsal canlanmayı yeniden sağlamak üzere gerçekleştirdiğimiz Tarım Çalıştayı'nda gündeme gelen alım garantili üreticilik modelini hayata geçiriyoruz. Tarımın stratejik güç haline geldiği günümüzde çiftçilerimize başta eğitim, tohum, fide ve alternatif ürün desteği olmak üzere her türlü desteği sağlayacağız. Projemiz şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haber
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den...
Gönüllü tanıtım elçisi Rus yenge: Türkiye'yi sevmemek mümkün değil
Gönüllü tanıtım elçisi Rus yenge: Türkiye'yi sevmemek mümkün değil
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Loris Karius Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Adana Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 10:28:22. #1.14#
title