"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

24.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:44

"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Beykoz'un doğal ve tarihi güzellikleri ile köklü medeniyet mirasını fotoğraf sanatı aracılığıyla gözler önüne sermek amacıyla, amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getiren "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Beykoz Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) ortaklığında düzenlenen yarışma, fotoğraf tutkunları için ilçeyi cazip hale getirmeyi, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle geçmişten bugüne İstanbul'un gözbebeği olan ilçenin tanıtımına ulusal düzeyde katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, Coşkun Aral, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda foto-öykü kategorisinde Kazım Bora Yenilmez birinci, Fikriye Er ikinci, Muhammed Gencebay Gür ise üçüncü oldu.

Serbest kategoride ise Uğur Yıldırım birinciliğe, Fatma Çınar ikinciliğe, Volkan Karagülleoğlu da üçüncülüğe layık görüldü.

Organizasyonda dereceye giren fotoğrafçılar, gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreniyle ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan İsmail Demir Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 18:59:43. #1.14#
title