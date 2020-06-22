Beydağ'da karakılçık buğdayı hasadı başladı Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ata tohumu karakılçık buğdayının ilçede yaygınlaşması için kendisine ait 2 dekarlık alanda ekilen buğdayın ilk hasadını gerçekleştirdi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ata tohumu karakılçık buğdayının ilçede yaygınlaşması için kendisine ait 2 dekarlık alanda ekilen buğdayın ilk hasadını gerçekleştirdi.

Yılmazlar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçiye örnek olmak ve teşvik etmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Amaçlarının karakılçık buğdayının ilçe genelinde ekimini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu belirten Yılmazlar, "Bu tohumları çoğalttıktan sonra ilçemiz genelinde tarımla uğraşan hemşerilerimizle birlikte proje üretip yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA