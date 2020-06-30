Beyciler Mahallesi'ne yeni yol açılıyor DÜZCE(İHA) – Beyciler Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için Düzce Belediyesi ekipleri yeni yol çalışması başlattı.

DÜZCE(İHA) – Beyciler Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için Düzce Belediyesi ekipleri yeni yol çalışması başlattı. Yeni yolun 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde açılması bekleniyor.

Beyciler Mahallesi'nde araçların oluşturduğu trafik yoğunluğu sonrasında Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yol açma çalışması başlattı. Beyciler Mahallesi'nde ki trafik yoğunluğunu azaltmak için çift şeritli yol açmak için girişimlerini başlatan ekipler, yolu 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmak için çaba sarf ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA