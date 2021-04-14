BEV'DE Mali Genel Kurul Toplantı yapıldı

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı 13. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nı BALKANTÜRK Evi BEV Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) 13. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nı pandemi kuralları kapsamında BALKANTÜRK Evi BEV Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Vehbi Varlık'ın yaptığı genel kurulda divan katipliğiniErsan Türkdönmez ve Murat Yenginer yaptı. Genel kurul Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Toplantının açılış konuşması, BEV Saymanı Mümin Pekcan tarafından yapıldı.

Açılış konuşmasının ardından CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, SCAL Kulüp Başkanı Serdal Can ile ÇASİAD Başkanı Ersan Türkdönmez selamlama konuşmaları ile üyelere seslenerek, genel kurul toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu. Selamlama konuşmaları sonrası BEV Başkanı Dr. Aytuğ Onur vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Dr. Aytuğ Onur şöyle konuştu: "Pandemi sürecinin getirdiği yeni normaller çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz BEV Eğitim Koçluğu ve Mentörlük Projemiz kapsamında gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. 50 Gönüllü BEV Eğitim Koçu (yaşam mimarlarımız) ile çıktığımız yolculukta gençlerimiz kadar bizlerde yeni tecrübeler ediyoruz. 40 Gönül Dostu Bursa'ya Vefa Projesi çalışmalarında artık son aşamadayız. Bursa'ya hizmet etmiş, hayatta olmayan değerli büyüklerimizin hatıralarını yaşatmak, genç nesillere aktarmak için yayınlanacak kitabımızı 2021 yılının yaz aylarında okurlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Yaz sonu ise rahmetli olan değerli büyüklerimiz adına düzenleyeceğimiz resepsiyon ve okunacak mevlit ile ruhlarını yad edeceğiz. BEV Mütevelli Heyeti Üyeleri'mizin desteği, hayata geçecek yeni projelerimiz ile vakfımızın çalışmaları önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir" dedi.

BEV Saymanı Y.M.M. Mümin Pekcan tarafından mali tablolar arz edildi. Yapılan oylamayla hesaplar ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi. Çalışma raporu, bütçe ve bilanço mütevelli heyeti üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Toplantı sonunda Başkan Onur, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, katılımlarından dolayı tüm mütevelli heyeti üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler