Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Törenine Çok Sayıda Lider Katıldı
Başkan Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Töreni'ne dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda devlet başkanı, başbakan ve parlamento başkanı katıldı.
Törene katılan devlet başlanları listesi şöyle: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili
Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov
Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi
Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde
Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz
Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo
Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh