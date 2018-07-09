Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Törenine Çok Sayıda Lider Katıldı

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Törenine Çok Sayıda Lider Katıldı

Başkan Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Törenine Çok Sayıda Lider Katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş Töreni'ne dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda devlet başkanı, başbakan ve parlamento başkanı katıldı.

Törene katılan devlet başlanları listesi şöyle: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo

Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh

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