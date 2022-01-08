Beşiktaş Rizespor maçında kimler yok? Beşiktaş'ta kimler koronavirüse yakalandı? Beşiktaş'ta kimler sakat, kimler cezalı? Beşiktaş'ta kimler korona?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ta kimler yok? Sakatlıklar ve koronavirüs ile büyük sorun yaşayan kulüpler arasında Beşiktaş'ta yer alıyor. Peş peşe gelen koronavirüs vakalarının ardından adeta revire dönen Kartal'da, teknik direktör Önder Karaveli'nin de covid19 testi pozitif çıktı. Gelen koronavirüs haberlerinin ardından internette en çok "Beşiktaş Rizespor maçında kimler yok? Beşiktaş'ta kimler koronavirüse yakalandı? Beşiktaş'ta kimler sakat, kimler cezalı? Beşiktaş'ta kaç kişi eksik?" gibi soruların cevapları aratılmakta. Sakat ve cezalı oyunculara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA RİZESPOR MAÇINDA KİMLER YOK?

Beşiktaş'ın da koronavirüs ile başı dertte. Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Siyah-Beyazlı ekipte koronavirüslü, sakat ve cezalı isimlerin fazlalığı can sıkıyor. Teknik Direktör Önder Karaveli'nin de testinin pozitif çıkmasının ardından maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Koronavirüslü Kenan Karaman, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra akciğer iltihabı bulunan Salih Uçan, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Necip Uysal, Serdar Saatçi ile sakatlıkları süren Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou ve Mert Günok Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

NECİP UYSAL

Takımın joker isimleri arasında yer alan Necip Uysal, akciğer iltihabı nedeniyle Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek. Necip'in ne zaman sahalara döneceği bilinmiyor.

MEHMET TOPAL

Tecrübeli oyuncu şuan karantinada. Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Topal, karantina sürecinin ardından formasına kavuşacak.

KEVİN N'KOUDOU

Bağlarından problem yaşayan N'Koudou'nun mart ayına kadar forma giyemeyeceği gelen bilgiler arasında.

RACHİD GHEZZAL

Süper Kupa mücadelesi öncesi PCR testi pozitif çıkan yıldız oyuncunun karantina sürecinin ardından formasına kavuşması bekleniyor.

MİRALEM PJANİC

Takıma yeni yeni alışmaya başlayan dünyaca ünlü oyuncunun şansızlıklar yakasını bırakmıyor. Süper Kupa mücadelesinde görev alan oyuncunun bu kez de PCR testi pozitif çıktı. Pjanic'de karantina sürecinin tamamlanmasının ardından formasına kavuşacak.

CYLE LARİN

Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük kozlarından Larin'de koronavirüse yakalandı. Kanadalı yıldız isimde karantina süresince formasından uzak kalacak.

KENAN KARAMAN

Milli oyuncu Kenan Karaman'da Süper Kupa mücadelesinde forma giymişti. Süper Kupa maçında yapılan PCR testi pozitif çıkan Kenan Karaman'da bir süre formasından uzak kalacak.

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Önder Karaveli'nin yönetiminde daha fazla forma şansı bulan ve yavaş yavaş ritim yakalamaya başlayan Oğuzhan Özyakup'da bir süre formasından uzak kalacak. Yıldız oyuncu karantina sürecini tamamlamasının ardından takımdaki yerini alacak.

SALİH UÇAN

Akciğer iltihabı yaşıyan Salih Uçan'ın da Rizespor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Salih'in ne zaman forma giyeceği hakkında net bir bilgi yok.

CAN BOZDOĞAN

Beşiktaş'ta yılın başarılı isimleri arasında görülen Can Bozdoğan'da akciğer iltihabı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak.

SERDAR SAATÇİ

Son dönemde performansıyla dikkat çeken Serdar'ın da akciğer iltihaplanması nedeniyle Rizespor maçında forma giyemeyeceği bilgisi geldi. Serdar'ın ne zaman formasına kavuşacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakta.

GÜVEN YALÇIN

Akciğer iltihabından muzdarip bir oyuncu da Güven Yalçın son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken Güven'in de Rizespor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

MERT GÜNOK

Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mert Günok'un da iyileşmesi zaman alacak.

GÖKHAN TÖRE

Yıldız isim Gökhan Töre'de Rizespor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'a tekrar dönemesinin ardından eski formundan bir hayli uzak olan yıldız isim kas problemleri nedeniyle bir süre daha formasından uzak kalacak.

ATİBA HUTCHİNSON

Beşiktaş'ta koronavirüslü oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Son yapılar testlerde Beşiktaş'ın emaktar oyuncusu Atiba Hutchinson'un da testi pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun karantina süresinin ardından takıma katılması bekleniyor.

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