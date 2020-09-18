Beşiktaş'ın UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Beşiktaş kimle eşleşecek? Milan mı Bodo Glimt mi? UEFA'da çekilen kura ile temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre Beşiktaş eğer 3. eleme turunu geçerse Milan-Bodo Glimt müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki bu takımlar hangi ülkeye ait? Beşiktaş'ın kazanma şansı nedir?

Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunda kiminle eşleşeceği belli oldu. Eğer 3. ön eleme turunda Rio Ave takımını yenerse play off turu muhtemel rakipleri de kurayla çekildi. Şimdi bu rakipleri yakından inceleyelim...

BEŞİKTAŞ 3. ÖN ELEME TURUNDA KİMLE EŞLEŞTİ?

Beşiktaş 3. ön eleme turundaki rakibi Rio Ave oldu.

BEŞİKTAŞ'IN 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş-Rio Ave maçı 24 Eylül Perşembe günü akşam oynanacaktır.

BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASI DURUMUNDA PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Eğer temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme turunu da geçerse play off maçında Milan-Bodo Glimt takımlarının kazananı ile oynayacak. Yani muhtemel 2 rakibi vardır. Bu rakipler Milan veya Bodo Glimt takımlarıdır.

Muhtemel rakipler : Milan veya Bodo Glimt

PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play off maçları 1 Ekim 2020 Perşembe gününde tek maç üzerinden oynanacaktır.

MİLAN TAKIMI HAKKINDA KISACA BİLGİ/ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Associazione Calcio Milan (ya da yaygın kullanılan ismiyle AC Milan veya Milan), Milano Lombardiya'da kurulan, Serie A'da mücadele eden İtalyan profesyonel futbol takımı. Milan, bir girişimci olan Herbert Kilpin ve iş adamı Alfred Edwards tarafından 1899 yılında kuruldu. Kulüp, kurulduğu günden itibaren, 1980-81 ve 1982-1983 sezonları dışındaki tüm sezonlarında İtalyan futbolunun en üst düzey futbol kulüplerinden biri olmuştur.

BODO GLİMT TAKIMI HAKKINDA KISACA BİLGİ/ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK Bodø/Glimt Norveç'in Bodø şehrindeki futbol kulübüdür. 1916 yılında kurulan takımın takma adı: Glimt'dir. Bodø/ Glimt, Kuzey Norveç Kupasını dokuz kez, Norveç Kupasını iki kez kazanmış, ve 1977, 1993 ve 2003 yılında Norveç ligini ikinci sırada tamamlamıştır. Kulübün destekçileri "Den Gule Horde" (Sarı Horde için Norveç) olarak bilinir.