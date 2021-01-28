Beşiktaş'ın Trabzonspor Hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında, Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.