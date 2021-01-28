Beşiktaş'ın Trabzonspor Hazırlıkları
28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:18
Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında, Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında, Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.
Kaynak: Dugout