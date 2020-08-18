Beşiktaş 2020-21 Sezonu Formalarını Tanıttı
Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi. Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.
18.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:01
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.
Kaynak: Dugout