BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064787 0,37

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064787 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066368 0,34 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070575 0,33 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086741 0,31 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099267 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013806 0,02 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015957 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,070063 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070738 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022919 0,52 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012385 0,50 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016837 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034298 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017645 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020978 0,14 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018977 0,13 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010740 0,07 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021459 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020445 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047027 0,10 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049691 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063515 0,10 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022841 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,059702 0,10

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)