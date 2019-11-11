BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064787 0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064787
|0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066368
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,070575
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086741
|0,31
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099267
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013806
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015957
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,070063
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070738
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,022919
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012385
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,016837
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034298
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017645
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020978
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018977
|0,13
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010740
|0,07
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021459
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020445
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047027
|0,10
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049691
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063515
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022841
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,059702
|0,10
Kaynak: AA