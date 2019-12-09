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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042648 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

09.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042648 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068128 -0,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058923 -0,15
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078380 -0,14
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020080 -0,14
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020816 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,067708 -0,21
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044695 -0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,072892 -0,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018110 -0,12
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017005 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019275 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013280 -0,43
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,022087 -0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022296 -0,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025992 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009815 -0,25
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027865 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028553 -0,20
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017649 -0,18
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031337 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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