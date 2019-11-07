BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038348 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

07.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038348 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019138 -0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,070998 -0,26
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,030791 -0,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,057870 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039628 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017602 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017563 -0,52
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017820 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017578 -0,45
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016552 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019565 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020422 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028628 -0,62
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030986 -0,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027098 -0,59
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017806 -0,57
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029629 -0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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