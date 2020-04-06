Berat Kandili'ne doğru AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gecede dualarda birleşmenin son derece önemli olduğunu belirtti.

Bu mübarek gecelerin Müslümanlar için duaların kabul edildiği bereketli geceler olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Muhabbet adına nice dilekler vardır bu topraklarda, ölümün bile ayıramadığı gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların hiç bitmediği cennetlikler arasında olmanın duası vardır dillerimizde. Kaybedilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğünüz hayallerinize, güneşin doğması umutlarımız vardır. Bu geceler berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Bu kurtuluş gecesinde dünyanın barış, huzur ve esenliğin hakim olduğu ve insanlığın kardeşlik ekseninde tüm salgın ve belalardan da arınarak kurtuluşa ereceği günler olması niyazıyla dualarımızın kabul, Berat gecemizin mübarek olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA