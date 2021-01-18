Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı

Başkentte belediye otobüsünde kalabalıktan faydalanarak, bir yolcunun cebindeki 2 bin 500 lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı.

Başkentte belediye otobüsünde kalabalıktan faydalanarak, bir yolcunun cebindeki 2 bin 500 lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bindiği otobüsten inerken cebindeki 2 bin 500 liranın olmadığını fark eden yolcu, polise ihbarda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Yolcunun parasını alırken görüntülere yansıyan zanlının Engin U. olduğu belirlendi.

Kamera kayıtlarında, zanlının otobüse binerken kartını okuttuğu, kartta bakiye olmadığı için geri dönerken arkasındaki yolcunun parasını kısa sürede yankesicilik yöntemiyle aldığı ve otobüsten indiği görüldü.

Polisin çalışması sonucu adresi belirlenerek gözaltına alınan Engin U'nun otobüs ve pazar yerlerinde yankesicilik yaptığı, bu suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı