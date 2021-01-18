Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı

18.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:04

Başkentte belediye otobüsünde kalabalıktan faydalanarak, bir yolcunun cebindeki 2 bin 500 lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı.

Başkentte belediye otobüsünde kalabalıktan faydalanarak, bir yolcunun cebindeki 2 bin 500 lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bindiği otobüsten inerken cebindeki 2 bin 500 liranın olmadığını fark eden yolcu, polise ihbarda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Yolcunun parasını alırken görüntülere yansıyan zanlının Engin U. olduğu belirlendi.

Kamera kayıtlarında, zanlının otobüse binerken kartını okuttuğu, kartta bakiye olmadığı için geri dönerken arkasındaki yolcunun parasını kısa sürede yankesicilik yöntemiyle aldığı ve otobüsten indiği görüldü.

Polisin çalışması sonucu adresi belirlenerek gözaltına alınan Engin U'nun otobüs ve pazar yerlerinde yankesicilik yaptığı, bu suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye otobüsünde yankesicilik yapan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:21:29. #1.14#
title