Belediye ekipleri kaybolan kuşların yenilerini aldı EYÜPSULTAN'da yaşayan Gürsoy ailesi Eyüpsultan Belediyesi'nden ilginç bir talepte bulundu.

EYÜPSULTAN'da yaşayan Gürsoy ailesi Eyüpsultan Belediyesi'nden ilginç bir talepte bulundu. Sosyal medya üzerinden belediye ekiplerine ulaşan aile, kaybolan muhabbet kuşlarının fotoğraflarının ilçenin çeşitli yerlerine asılmasını talep etti.

Eyüpsultan'da yaşayan Gürsoy ailesi, sosyal medya üzerinden Eyüpsultan Belediyesi'ne ulaşarak kaybolan muhabbet kuşlarının fotoğraflarının ilçenin çeşitli yerlerine asılmasını talep etti. Anne Züleyha Gürsoy, kaybolan kuşlarını bulan vatandaşların kendilerini haber vermesini umarak böyle bir yol izlediklerini ifade etti. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri de bu talep doğrultusunda kaybolan kuşlarla aynı renkte yeni kuş alarak aileye hediye etti. Anne Gürsoy, 4 yaşındaki çocukları Yakup Emre'nin kuşların ardından çok üzüldüğünü ve ekiplerin sürprizi için teşekkür ettiğini belirtti.

GÜRSOY : ""OĞLUMUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kuşlar için ekiplere teşekkür eden Gürsoy Ailesi, "Muhabbet kuşunu kaybettikten sonra Yakup Emre, 'Anne uyumayalım, belki gelir hem aç hem evsiz yaşayamaz. Belki bizi tanır balkonda bekleyelim' diyerek ağladı. Oğlumun yüzünü güldürdüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.

Minik Yakup Emre ise Belediye ekiplerine teşekkür ederek "Muhabbet kuşumu nereden buldunuz?" diye sordu.

Kaynak: DHA