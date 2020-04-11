Belediye başkanı "Canımızı yakıyor" diyerek Zonguldak'ın durumunu anlattı
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Ömer Selim Alan, Zonguldak, Türkiye

Belediye başkanı "Canımızı yakıyor" diyerek Zonguldak'ın durumunu anlattı

Belediye başkanı "Canımızı yakıyor" diyerek Zonguldak'ın durumunu anlattı Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının üzerinden 16 saat geçmesinin ardından yasağı delen 34 kişiye 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

11.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:39
Belediye başkanı

Belediye başkanı "Canımızı yakıyor" diyerek Zonguldak'ın durumunu anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının üzerinden 16 saat geçmesinin ardından yasağı delen 34 kişiye 108 bin lira idari para cezası uygulandı. Belediye ekipleri de boş kalan caddelerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına yoğunluk verdi. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da "Zonguldak vaka sayılarına bağlı can kayıplarında ne yazık ki Türkiye ortalamasının üç katı yüksek. Bizim canımızı en çok yakan bu" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağının ardından yaklaşık 16 saat geçti. Belediye ekipleri kent merkezinin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam etti. Öte yandan Zonguldak'ta yasağa uymayan 34 kişiye yaklaşık 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alan, "gece saat 24.00 itibariyle iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı hem 30 büyükşehirde ayrıyetten de Zonguldak'ta ilan edildi. Bizler de Sayın Valimizin bilgisi dahilinde alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri, nasıl bir çalışma sistemi olacağını hemen planladık.Şu anda caddelerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda gezerek herhangi bir aksama olup olmadığını kontrol ediyoruz. Malumunuz tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, fırınlar açık. Kargo işletmeleri, basın emekçisi arkadaşlarımızla beraber sahadayız. 48 saatlik süreçte vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için mahallelerimize giderek birebir kontrol etme şansımız oldu. Şimdi de Gazipaşa Caddesi'ne indik. İnsan hakikaten tuhaf oluyor. İnşallah tez zamanda bu sıkıntılı süreç geçer. Hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Sahada arkadaşlarımızın dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Hem insanlarımız caddede olmayınca dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları çok daha hızlı ilerliyor. Bütün her yeri dezenfekte ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Zonguldak'ın bu şekilde anılması bizi üzüyor"

Türkiye genelinde 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağına Zonguldak'ın da eklenmesine sebep olan konulara açıklık getiren Başkan Alan, "Zonguldak'ın bu şekilde anılması her Zonguldaklı gibi beni de üzüyor. Canımızı yakıyor. 65 yaş üstü nüfus yoğunluğumuzun fazla olması, maden şehri olması sebebiyle akciğer rahatsızlığına sahip büyüklerimizin fazla olması ve ne yazık ki bu virüsün belli yaşın üzerinde altta yatan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara acilen aciğerlerine sıkıntı yaşatıyor. O yüzden de Zonguldak vaka sayılarına bağlı can kayıplarında ne yazık ki Türkiye ortalamasının üç katı yüksek. Bizim canımızı en çok yakan bu. Tabi evde kalarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak, yetkili ağızlardan çıkan sözlere uyarak bu süreci en az hasarla bitirmek umudundayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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