Belçika'da aşırı sağcı siyasetçiye vize yolsuzluğundan hapis cezası

Belçika'da aşırı sağ partide siyaset yapan Melikan Kucam, Belçika'nın verdiği "insani vizeleri" usulsüz şekilde sağlayarak haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mechelen kentinde aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) eski belediye meclisi üyesi olan Kucam, Suriye ve Irak'taki Süryanilere "insani vizeleri kişi başı 2 bin 150 ile 7 bin 500 avro arasında değişen bedellerle satmakla" suçlanıyordu.

Mahkeme, Kucam'ın 8 yıl hapis cezasının yanı sıra haksız elde ettiği 696 bin avroyu da geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargılama sırasında masum olduğunu iddia eden Kucam'ın avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kucam'ın yanı sıra annesi ve oğlu da vize yolsuzluğunda suç ortağı oldukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Kucam'ın annesine 40 ay, oğluna ise 4 yıl ceza verildi.

Belçika'ya insani vize başvuruları ücretsiz ancak 350 avro idari gider ücreti alınıyor.

Kucam, kendisi gibi Süryanilerin Belçika'ya getirilmesini sağlarken bundan kazanç sağladığı gerekçesiyle 2019'un başında tutuklanmıştı. Kucam'ın çok sayıda kişiyi vize verilebilecekler listesine eklemek için para aldığı belirtilmişti.

Bir televizyon programının ortaya çıkardığı yolsuzluk üzerine başlayan yargı sürecinde Kucam'a yolsuzluk dışında insan kaçakçılığı suçlaması da yöneltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam