Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlanacak
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Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlanacak

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlanacak
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Alınan bilgiye göre, salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.

Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Hüsnü Bayramoğlu

Safranbolu'da 1935 yılında doğan Hüsnü Bayramoğlu, 7 yaşında Nur Risalelerini yazmaya başladı. Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman ile tanışırken 1950'de hizmetine girdi.

Bayramoğlu, vefat ettiği döneme kadar Bediüzzaman'ın yanında ve hizmetinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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