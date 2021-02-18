BEDAŞ kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama taşıyor
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BEDAŞ kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama taşıyor

18.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:39
BEDAŞ kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama taşıyor

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ekipleri, arıza ve onarım çalışmalarına giderken kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama da ulaştırıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ekipleri, arıza ve onarım çalışmalarına giderken kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama da ulaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 14 Şubat'tan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle alarm durumuna geçen BEDAŞ, soğuk kış günlerinde abonelerinin enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat çalışırken, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yanlarında mama da götürüyor.

Kar başlamadan önce olası arızalara karşı sahadaki ekip ve araç sayısını artıran BEDAŞ, sahadaki personel sayısını 1193'e çıkardı. Bu sırada 211 araç arıza onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına hazır hale getirilirken araçlara sokak hayvanları için mama konuldu.

Ekipler, özellikle İstanbul'un kırsal ve ormanlık alanlarının daha çok olduğu bölgelerde her arıza ihbarına giderken yanlarında sokak hayvanları için mama da taşıdı. Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi bölgelerde arızalara müdahale eden BEDAŞ saha personeli sokak hayvanlarını yanlarındaki mamalar ile besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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