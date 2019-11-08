Bebeklerine 'Devlet Bahçeli' adını verdiler

08.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:56

AFYONKARAHİSAR'da, Halil-Emine Tokdemir çifti, yeni doğan bebeklerine hayranı oldukları MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adını verdi.

İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Beldesi'nde yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çiftinin 7 Ekim günü üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını koydu. MHP teşkilatlarında uzun süre görev aldıklarını belirten çift, Devlet Bahçeli hayranı olduklarını ifade etti. Çifti, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Sekreteri Beytullah Bostancı ve Seydiler Belde Belediye Başkanı MHP'li Hasan Hüseyin Tokdemir ziyaret ederek, tebrik etti.

Kaynak: DHA