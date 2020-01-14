: Bebe ve çocuk konfeksiyonu ihracatında yeni rota Uzak Doğu pazarı - BURSA

14.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:19

Bursa'dan yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapan bebe ve çocuk konfeksiyoncuları, Uzak Doğu pazarına açılmayı hedefliyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bebe ve çocuk giyiminde Türkiye'nin ürünlerinin dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Yıldız, Türkiye'de Avrupa kalitesinde üretim yapıldığını belirterek, sektörün toplam üretiminin yüzde 80'inin Bursa'da gerçekleştiğini vurguladı.

Bu üretimin yüzde 60'tan fazlasının ise ihraç edildiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bizim ürünlerimiz Avrupa ürünleriyle rekabet edebilecek boyuta geldi. Kendi etiketlerimizle üretim yapıp satıyoruz. Biz fason üretim yapmıyoruz, bu çok önemli. 2019 yılında yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2020'nin daha güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Sektör olarak ülkemize ciddi katma değer üretiyoruz. Bursa'da yaklaşık 5 bin firma üretim yapıyor. Yine 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz."

"ABD ve Avrupa ile ilgili projelerimiz var"

Yıldız, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinin sektör için önemli pazarlar olduğuna değindi.

Kuzey Afrika ülkelerine dış satımın da iyi gittiğini ifade eden Yıldız, "Çevremizdeki tüm ülkelere ihracat yapıyoruz. 2020 yılında ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. ABD ve Avrupa ile ilgili projelerimiz var." diye konuştu.

Ömer Yıldız, sektördeki firma yetkililerinin ABD ve Avrupa'daki alıcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Her yeni sezonun, kendileri için yeni bir umut demek olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl yeni pazarlara açılacağız. Afrika'nın içlerine mal satıyoruz. Bunlar yeni pazar ama hedefimiz bir defa mal satmak değil, bunu sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Girdiğimiz pazarda kalıcı olmayı hedefledik. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere satışımız yok, hedefimiz bu pazarlar. Sektörümüzün yeni pazar hedefi Uzak Doğu ülkeleri. Bunun yanında Avrupa'ya daha fazla mal satmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Haber Videosu