BBC, Çin'de Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girdi

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, devletin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde tutuyor.

BBC'nin özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" gösteriyor.

Pekin hükümeti bu kampların varlığını uzun süre reddediyordu.

Ancak bu kamplar "radikal ideolojilerle" mücadele kapsamında, "mesleki yeterlilik eğitim merkezleri" olarak

Namaz kılmanın yasak olduğu kamplarda "öğrenciler", 10'ar kişilik koğuşlarda kalıyor.

Tesis yetkilileri, yapılan eğitimle ilgili olarak ise, "Biz onların düşüncelerindeki aşırı eğilimleri ayıklıyoruz" diyor.

Yaklaşık 1 milyar 385 milyon nüfuslu Çin'de Budistler nüfusun yaklaşık yüzde 18, Hristiyanlar yüzde 5'ini ve Müslümanlar da yüzde 1,8'ini oluşturuyor.

BBC'den John Sudworth'ün haberi.