BB Erzurumspor maçından notlar

Sarı-lacivertlilerde 2 değişiklik, 6 eksikOzan Tufan sağ bekte görevlendirildiTisserand 9 maç sonra 11'de Yılmaz Vural'dan 2 değişiklik Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertlilerde 2 değişiklik, 6 eksik

Ozan Tufan sağ bekte görevlendirildi

Tisserand 9 maç sonra 11'de Yılmaz Vural'dan 2 değişiklik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 30'da başlayan maçta hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlendi.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, Serdar Aziz ile Gökhan Gönül'ün yerlerine İrfan Can Kahveci ile Tisserand'a görev verdi. Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor mücadelesine şu 11'le çıktı: "Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia."SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİKFenerbahçe, BB Erzurumspor karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti'nin yanı sıra hafif ağrıları bulunan Serdar Aziz maç kadrosunda yer alamadı. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül de forma giyemedi.OZAN TUFAN SAĞ BEKTE GÖREV ALDISarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezası bulunan Gökhan Gönül ve sakatlar arasında yer alan Nazım'ın yokluğunda Ozan Tufan sağ bekte görevlendirildi. İki futbolcunun yokluğunda oluşan boşlukta Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı sağ bekte görevlendirdi.TISSERAND 9 MAÇ SONRA 11'DEFenerbahçe'nin Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 9 maç sonra BB Erzurumspor maçına 11'de başladı. Ligde en son 28'inci haftada oynanan Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev alan Tisserand, Erzurumspor karşılaşmasında 11'de görevlendirildi. YILMAZ VURAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİKBB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz hafta içi oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de iki değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, cezalı Emrah Başsan'ın yerine Novikovas'a, Ricardo Gomes yerine ise en uçta Oltan Karakullukçu'ya şans verdi.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe karşılaşmasında şu 11 ile çıktı: "Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN