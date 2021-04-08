Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu
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Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Adliyesi önünde bekleyen basın mensupları Emekli amirallerin adliyeye girişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu.

Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi
Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi

Ankara Adliyesi önünde bekleyen basın mensupları

Emekli amirallerin adliyeye girişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu.

Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu
Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu
Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu
Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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