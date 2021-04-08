Emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Ankara Adliyesi önünde bekleyen basın mensupları Emekli amirallerin adliyeye girişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu.
Ankara Adliyesi önünde bekleyen basın mensupları
Emekli amirallerin adliyeye girişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak