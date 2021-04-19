Bayramiç Beyazına coğrafi işaret tescil imzası
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Bayramiç Beyazına coğrafi işaret tescil imzası

Bayramiç Beyazına coğrafi işaret tescil imzası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen bir nektarin türü olan 'Bayramiç beyazı', Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilini aldı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen bir nektarin türü olan 'Bayramiç beyazı', Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilini aldı. Ürünün coğrafi işaret tescil işlemleri Bayramiç Ziraat Odası ve Adres Patent tarafından yürütüldü.

Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağından sonra Taşköprü sarımsağı ile Bayramiç beyazı Türkiye'de (AB) Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili alan 7'incı ürün oldu. Bayramiç Beyazı, dünyada Alplerden sonra en yüksek oksijen seviyesine sahip olduğu belirtilen Kaz Dağlarında yetişen, Bayramiç ilçesinde yetişen endemik meyveler arasında yer alıyor. Bayramiç Beyazını diğer nektarin çeşitlerinden ayıran özelliğin sadece farklı tadı ve güçlü aromatik yapısı olmadığı belirtilirken, tüm endemik bitkilerde olduğu gibi bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o bölgede yetişen, toprağına bağlı bitkilerin özelliğine sahip olduğu vurgulanıyor. Sadece kendi çekirdeğinden yetişen Bayramiç beyazının başka topraklarda yetişmediği belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "2010 yılında Türkiye'de başvurusu yapılmış olan ardından 2016 yılında Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Başvurusunu gerçekleştirilen Bayramiç Beyazı, 16 Nisan 2021 tarihinde tescil aldı" dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmada önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Akbulut, "Ürünün coğrafi işaret tescil işlemlerinin yanı sıra raflarda özellikle Coğrafi işaretli ürün ambleminin kullanılması, aynı zamanda üreticiler ve yöre halkına sürdürülebilir katma değer oluşturması için önemli bir husustur. Bununla birlikte Bayramiç beyazının yönetişimi ve ticarileştirme konusunda bölge halkı ve kurumlar nezdinde plan ve programlarının yapılması gerekiyor. Ürün, Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor olmasının yanı sıra yurtdışına ihraç edilmesi kırsal kalkınmadan, ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya ve dünyadaki coğrafi işaretli ürünlerin pazarından alacağı pay ile önemli bir yere sahiptir" şeklinde konuştu.

"İş birlikleri yeni ürünleri tescili için oldukça önemli"

Bayramiç beyazının coğrafi işaret aldıktan sonra piyasa değerinin artacağını dile getiren Akbulut, "Yapılan bir araştırmada ülkemizde iki bin 500'e yakın ürüne coğrafi işaret tescili alınabileceği ifade ediliyor. Bizler bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına kooperatifler ve yerel üreticilerle işbirliği içindeyiz. Kamu tarafı ise bu görüşmelerde katalizör niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu. Ürünün tescil işlemelerini Adres Patent olarak Bayramiç Ziraat Odasıyla birlikte yürüttüklerini bildiren Akbulut, kurum ve kuruluşlarla iş birliklerine hazır olduklarına dikkat çekti.

Üç dönemde yetiştiriliyor

Bayramiç beyazı, 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor. 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğenildiği ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösterdiği belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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