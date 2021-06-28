Bayırköyspor 90+5'de yıkıldı
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Bayırköyspor 90+5'de yıkıldı

Bayırköyspor 90+5'de yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Bayırköyspor, grubunda çıktığı son maçında 90+5'inci dakika yediği golle adeta 1 puana razı oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Bayırköyspor, grubunda çıktığı son maçında 90+5'inci dakika yediği golle adeta 1 puana razı oldu.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nın BAL 2'inci bölge 5'inci grup son hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi evinde Eskişehir Yunus Emre Spor Kulübünden doksanında dakikada yediği goller 2-2 berabere kaldı. Maçı iyi başlayan Bayırköyspor maçın 15'inci dakikasında Yunus Toka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Eskişehir Yunus Emre Spor Kulübü maçın 65'inci dakikasında Ahmet Gezen'in golüyle durumu eşitledi. Bu golden 11 dakika sonra Yunus Toka kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Maçın 90+5'inci dakikasında gelişen bir Eskişehir Yunus Emre Spor Kulübü atağında Mustafa Yüksel fileleri havalandırırken, durumu 2-2'ye getirdi. Müsabaka bu golden sonra sona ererken, taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 takımlı BAL 2'inci bölge 5'inci grup bu müsabakayla sonuçlanırken, Anadolu Üniversitesi 9 puan, Yunus Emre Spor Kulübü 6 puan, Bayırköyspor 1 puanla ligi tamamladı.

Müsabakayı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik ve belediye meclis üyeleri seyretti. - BİLECİK

Bayırköyspor 90+5'de yıkıldı
Bayırköyspor 90+5'de yıkıldı
Bayırköyspor 90+5'de yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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