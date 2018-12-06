Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, genel olarak takımından memnun olduğunu söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarın karşılaşmaya gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Lig boyunca kazanabildikleri kadar maç kazanmak istediklerini ifade eden Markovic, şöyle konuştu:

"Özellikle savunmada üstüne koymamız gereken şeyler var. Bu maçın planına büyük oranda sadık kaldık. Ancak son periyotta ne olduğunu ben de anlayamadım. Özellikle takımım son 5 dakikada zeki oynamadı. Şut yüzdesinde zayıf değildik ama karar verme konusunda zayıftık. Bu, bize maç kaybettirebilirdi. Burada bütün sorumluluk bana ait. Hücumda üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Aslında sakatlıkların olması, oyun planımızı etkiledi. Genel resim olarak takımımın bu halinden memnunum."

Dedas: "Gaziantep'e gelmek güzeldi"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, oyunun beklediği gibi geçtiğini aktardı.

İkinci yarıda kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını belirten Dedas, "Farklı bir maç oldu. Eski takımımı ve seyircilerimi gördüm. Beni çok iyi karşıladılar. Çok iyi bir atmosfer vardı. Taraftarlar salonu doldurmuştu. Burada 5 yıl çalıştım. Sonuç ne olursa olsun Gaziantep'e gelmek güzeldi." ifadelerini kullandı.