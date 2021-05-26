Basketbolda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbolda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Basketbolda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Basketbolda 3-11 Temmuz tarihlerinde Letonya'nın ev sahipliği yapacağı 2021 FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılacak milli takımın aday kadrosu belli oldu.

Basketbolda 3-11 Temmuz tarihlerinde Letonya'nın ev sahipliği yapacağı 2021 FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılacak milli takımın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 2 Haziran'da İstanbul'da toplanıp aynı gün Bolu'da kamp çalışmalarına başlayacak.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlılar, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Mali ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, gruptaki ilk maçını 3 Temmuz Cumartesi günü ABD ile oynayacak. Gruptaki ikinci maçında 4 Temmuz'da Avustralya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 6 Temmuz'da da Mali ile mücadele edecek.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben (Bahçeşehir Koleji), Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu (Beşiktaş Icrypex), Tolga Deliktaş (Kulüpsüz), Ege Özçelik, Enes Doruk Tüzün (Darüşşafaka), Koray Çekici (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Ege Ülker, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Onan, Sayhan Yetkin (Fenerbahçe Beko), Berkay Yılmaz (Kulüpsüz), Ege Tan Yıldızoğlu (Mersin BBGSK), Ozan Yılmaz (Nadir Gold İstanbul Basket), Haktan Yavaş (Pınar Karşıyaka), Can Sayın (TED Ankara Kolejliler), Batın Tuna, Ömer Ege Peksarı, Bülent Hamza Çelik, Ata Can Atsüren (TOFAŞ), Berke Büyüktuncel (Kulüpsüz), Batuhan Acar (Türk Telekom), Tibet Deniz Görener (Arizona Wildcats), Sarper David Mutaf (Gran Canaria), Mustafa Serimhan Serim (Montverde Academy), Adem Bona (Prolific Prep School)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Deniz Çakır Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbolda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 15:59:36. #1.13#

title