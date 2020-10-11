Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Anadolu Efes: 76-115

Galatasaray-Beşiktaş: 97-89

Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 88-85

Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 113-74

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 75-89

Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol: 78-90

Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 88-97

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-81

OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 86-66

BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 66-77

Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 59-102

Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 74-79

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 81-89

Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın: 91-85

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu