Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

11.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:17
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Anadolu Efes: 76-115

Galatasaray-Beşiktaş: 97-89

Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 88-85

Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 113-74

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 75-89

Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol: 78-90

Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 88-97

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-81

OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 86-66

BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 66-77

Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 59-102

Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 74-79

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 81-89

Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın: 91-85

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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