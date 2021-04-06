Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Yohan Rosso (Fransa), Luis Castillo (İspanya)Pınar Karşıyaka: Taylor 30, Henry 13, Kennedy 21, M'Baye 10, Morgan 20, Metecan Birsen 4, Semih Erden 4, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım 5Happy Casa Brindisi: Thompson...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Yohan Rosso (Fransa), Luis Castillo (İspanya)

Pınar Karşıyaka: Taylor 30, Henry 13, Kennedy 21, M'Baye 10, Morgan 20, Metecan Birsen 4, Semih Erden 4, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım 5

Happy Casa Brindisi: Thompson 7, Bostic 28, Perkins 10, Willis 12, Gaspardo 4, Bell 7, Krubally 4, Zanelli 11, Udom 2, Visconti 3

1. Periyot: 28-24

Devre: 53-43

3. Periyot: 83-71

5 faulle çıkanlar: 34.02 M'Baye (Pınar Karşıyaka), 37.18 Thompson (Happy Casa Brindisi)

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu son hafta maçında İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi 107-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını 8'li finale yazdırdı.

İlk 4 dakikalık bölümde Henry'nin 3 sayılık basketleriyle farkı 7 sayıya (14-7) yükselten Pınar Karşıyaka, son dakikasına 28-21 önde girdiği periyodu 28-24 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Zanelli ve Bell'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, 15. dakikada Bostic'in basketiyle 37-36 üstünlük kurdu. Son 3 dakikasına 39-39 eşitlikle girilen periyotta 10-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka 49-39 öne geçtiği devreyi 53-43 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakika içinde aradaki farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 71-53. Pınar Karşıyaka periyodu 83-71 önde tamamladı.

Son periyoda 3 sayılık basketlerle başlayan konuk ekip, Gasparado'nun basketiyle bitime 6 dakika 30 saniye kala farkı 6 sayıya indirdi: 85-79. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 107-88 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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