Haberler » Spor » Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş TRC İnşaat, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

10.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:24
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar Kupası son 16 turunda TRC İnşaat, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

Play-off 1. turunda rakibini elemeyi başaran Beşiktaş TRC İnşaat, son 16 turunda Fransa temsilcisi Carolo Basket ile karşılaşacak.

Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselen kupadaki diğer Türk temsilcilerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Sparta&k M.R. Vidnoje, OGM Ormanspor ise Yunanistan'dan Olympiakos'la eşleşti.

Eşleşmelerde maçlar, 23-29 Ocak'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, çeyrek finale kalacak. Beşiktaş TRC İnşaat, ilk maçı deplasmanda, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ise sahasında oynayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Carolo Basket (Fransa)-Beşiktaş TRC İnşaat

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya)

OGM Ormanspor-Olympiakos (Yunanistan)

Perfumerias Avenida (İspanya)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

Valencia (İspanya)-Enisey (Rusya)

Basket Landes (Fransa)-Cadi La Seu (İspanya)

MBA Moskova (Rusya)-CCC Polkowice (Polonya)

KSC Szekszard (Macaristan)-Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler