Başkentteki yangında hayatını kaybedenlerden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

02.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:06

Başkentin Altındağ ilçesinde dün sabaha karşı çıkan yangında yaşamını yitiren 4 kişiden Naci Cankurtaran ve Rahmi Yozgat'ın cenazeleri toprağa verildi.

Yozgat ve Cankurtaran için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler öğleyin kılınan namazın ardından dualarla Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Yozgat ve Cankurtaran'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya katıldı.

Naci Cankurtaran, arkadaşları Seyfi Güngör ve Semih Aktaş'ın bulunduğu apartman dairesinde dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Cankurtaran, Güngör ve Aktaş ile onları yangından kurtarmaya çalışan Rahmi Yozgat yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA