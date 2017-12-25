Başkentte "Yılbaşı El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı"

Ankara'da bu yıl 12'incisi açılan "Yılbaşı El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı" yerli ve yabancı 320 firmayı bir araya getiriyor.



ATO Congresium'daki fuarda Türkiye'nin çeşitli yörelerinden ve yabancı ülkelerden ürünler satışa sunuluyor. Fuarda giysi, takı, kumaş, el sanatı ve antika ürünler ile halılar dikkat çekiyor.



Yeni yıl öncesi hediye alışverişi yapacaklar için ürün çeşitliliği sunulan fuarda, yöresel yiyeceklerin satıldığı stantlar da ilgi görüyor.



Fuarın organizasyonu üstlenen firmanın koordinatörü Remzi Çayır, fuara yerli ve yabancı 320 firmanın katıldığını söyledi. Üç günde 65 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Çayır, yılbaşı gecesine kadar 150-200 bin kişinin ziyaretini beklediklerini ifade etti.



Fuar, 31 Aralık akşamına kadar açık kalacak.