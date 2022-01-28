Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı - Haberler Spor
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Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in fotoğrafını dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa'ya yansıttı. Ronaldo'nun bu hareketi sosyal medyada hayli eğlenceli yorumlar çıkmasına neden oldu. Ancak bir o kadar da eleştiri geldi.

Portekizli star Cristiano Ronaldo, sevgisili Georgina Rodriguez'un fotoğrafını Dubai'de 828 metre uzunluğundaki Burj Khalifa gökdelenine yansıttı.

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın doğum gününü kutlama amacıyla böyle bir harekette bulunduğu konuşulurken başka iddialar da gündeme atıldı. Georgina'nın Netflix'te yer alacağı proje için yapılan bir çalışma olduğu da öne sürüldü.

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

"BAŞKASI VESİKALIK TAŞIR"

Ronaldo için sosyal medyada hayli eğlenceli yorumlar yapıldı. Ancak buna "Görgüsüzlük" diyenler de oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Başkası cüzdanda vesikalık taşır, Ronaldo ise zirveye yansıtır! Aşk karesi sosyal medyayı yıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dubai, Spor, Haber

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