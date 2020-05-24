Başkandan, bayramda sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından 6 saatliğine muaf tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramın ilk gününü sokakta geçirdi.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından 6 saatliğine muaf tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramın ilk gününü sokakta geçirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıktı. Saat 14.00- 20.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere evlerinden çıkan vatandaşlar bol bol yürüdü. Tarihi Üçkapılar önünde bulunan 'sosyal mesafeli' banklarda oturan kişiler burada vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan stantta ise sokağa çıkan yaşlılara kahve, çiçek ve çikolata ikramında bulunuldu. Başkan Ümit Uysal, kendi pişirdiği kahveleri vatandaşlara ikram ederek, bayramlarını kutladı. Başkan Uysal, "Bu sene bütün bayramlarımızı hep pandemi koşullarında kutluyoruz. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. İnsanlarımızla ayrıyız ancak gönüllerimiz bir. Uzun süredir evinde olan, hiç sokağa çıkmamış olan o kadar çok yaşlımız var ki onları sokakta görmek bizi çok mutlu etti. Onlar için bazı ikramlar, bank düzenlemelerimiz gibi çalışmalarımız oldu. Onlar şu an mutlu, onlar mutlu olduğu için biz de mutluyuz" dedi.'PAYTAK PAYTAK YÜRÜDÜM'Dışarıda olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen 68 yaşındaki Gülşen Serbest, "Geçen hafta çıktığımızda çok sıcaktı yürümemiştim. Yürümeyi unutmuşum, paytak paytak yürüdüm buraya kadar. Bugün hava çok güzel, dışarıda olduğum için çok mutlu oldum. Burada biraz oturacağım sonra yürüyerek evime gideceğim" diye konuştu.

Parkta bulunan banklarda oturan Süleyman Beyazyüz, "Geldik, gidiyoruz bizim için problem yok. Hareketi seviyorum, evimde 54 tane merdiven var sürekli inip çıkıyorum. Burada biraz sohbet edip evime gideceğim" dedi.

Kaynak: DHA