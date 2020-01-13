Başkan Yüce "Sosyal Gomedi Merkezi"oyununu izledi

13.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:56

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM) ilk dönem kapanış programına katıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekrem Yüce, Sapanca SGM Sahne Sanatları Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı "Sosyal Gomedi Merkezi" isimli tiyatro oyununu izledi.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda minik oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Başkan Yüce çocuklarla bir araya gelmekten ve sahneledikleri oyunu izlemekten keyif aldığını belirterek, "Çocuklarımızın böyle güzel işler yaparak yeteneklerini sergilemeleri bizleri çok mutlu etti. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamalıyız. Ailelerimizle başlayan süreçte SGM'lerimize de büyük iş düşüyor. Kaliteli eğitim anlayışıyla başarılı nesiller yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA