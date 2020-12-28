Başkan Yaman, İl Genel Sekreteri Bayrakçı'yla bir araya geldi
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Başkan Yaman, İl Genel Sekreteri Bayrakçı'yla bir araya geldi

28.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:21
Başkan Yaman, İl Genel Sekreteri Bayrakçı'yla bir araya geldi

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'yla bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'yla bir araya geldi.

Başkan Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik ve Belediyler Birliği sorumlumuz sayın Burhan Sağlık ile göreve yeni atanan Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bir bayanın Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirilmesinden büyük bir mutluluk yaşadığı anlatan Başkan Yaman, "Bundan önceki görevlerinde de Bilecik'imiz için elinden gelen gayreti gösteren genç ve tecrübeli kardeşimizin bu görevinde de ilimize kazandırılacak eserlerde ve çalışmalarda fark yaratacağına gönülden inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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