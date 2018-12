Başkan Toçoğlu: "Stk'larla Uyumumuz Türkiye'ye Örnek Oldu"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Maltepe Park'ta gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar geride kalan süreçte STK'larla kurduğu yakın ilişki dolayısıyla Başkan Toçoğlu'na teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İHH Sakarya Başkanı Sebahattin Aydın, "Bugün Zeki başkanımızı misafir etmek istedik. Bizi kırmadı davetimize icabet etti. Teşekkür ederiz. Bundan 20 yıl öncesini hatırlıyorum. Zeki Başkanımız ilk defa Serdivan'a Belediye Başkanı adayı olduğunda üniversite 1. sınıftaydım. O günden bu güne şehrimiz çok yol kat etti. Şehrimiz başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu imar düzenlemeleri ile güzelleşti. Tüm bu süreç boyunca her toplantımıza ve davetimize katıldı. Mazlum ve mağdur için yapılan çalışmalarda vermiş olduğu desteği her zaman gizledi. Her zaman bizlerin yanında oldu. Kendisinden razıyız" dedi.

STK'lara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "19 yıl önce Belediye Başkanlığı görevine başladık.10 yıldır yürüttüğüm Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimizi ise Mart ayında devredeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Durumumuzda en ufak bir endişe ve sıkıntı söz konusu dahi olamaz. Tek düşüncemiz milletimize, memleketimize hizmet etmekti. Çok şüktür tüm gayretimizle çalışmalar gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman hemşehrilerimize hizmet etmenin yollarını araştırıp ona uygun şekilde hareket ettik. Vakıf ve dernek kültüründe yetişmiş biri olarak STK'ları her zaman önemsedik. Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalıştık. Ortak projelere imza atarak diyalogu koparmadık. STK hem vatandaş faaliyetlerinin hem de hizmetin özüdür. Özümüzden kopmamaya gayret ettik" diye konuştu.

"Emanetin farkındayız"

Toçoğlu, "Biz bu işin emanet olduğunun farkındayız. Atıklarımızı arıtmadan doğaya bırakmıyoruz. Bugün çeşmelerimizden tertemiz su içiyoruz. Üzerimize düşen bir şey olursa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beraber olacağız. Şehrimize beraberce sahip çıkacağız. Allah işlerinizi rast getirsin. Hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.