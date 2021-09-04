Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu

Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Mezitli Belediyesi Zabıta Teşkilatı ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Mezitli Belediyesi Zabıta Teşkilatı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Zabıtanın, belediye ve vatandaşlar arasında köprü olduğunu belirten Tarhan, Mezitli'de düzeni ve asayişi sağlama görevlerini başarıyla yerine getirdikleri için zabıta ekibine teşekkür etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle Down Kafede yemekte buluştu. Yemeğe, Başkan Neşet Tarhan'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, zabıta personeli ve belediye çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, vatandaşın hayatında huzurun, güvenin ve sağlığın teminatı olmaya devam edeceklerini söyledi. Solak, uyumlu çalışmalarında çalışanlarına sıcak yaklaşımı ve ilgisi dolayısıyla Başkan Tarhan'a tüm ekibi adına teşekkür etti.

Zabıtaların, vatandaşla ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan ise "Zor bir göreviniz var. Bizler evlerimizde yatarken sizler çalışıyorsunuz. Sizlerden tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm çabamız, halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu
Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu
Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Demet Şener Hande Erçel Haluk Levent
Spor Ali Koç Max Meyer Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Tarhan, zabıta ekibiyle yemekte buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:49:47. #1.15#

title