Başkan Şahin muhtarlarla bir araya geldi

07.10.2019 14:21

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.



Belediye Çay Bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Şahin, muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen görüşme hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, muhtarların yerel yönetimdeki önemi ve yerine değinerek "Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahalle ve köylerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile bundan sonda da belirli aralıklarla buluşup, şehrimiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise gerçekleştirilen toplantıdan duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA