Başkan Şahin, Belediye Personelleriyle Bayramlaştı

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Başkan Şahin, Mübarek Ramazan ayının sonuna gelindiğini, iki gün sonra Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklarını söyledi.

4 YILDA BAŞARI HİKÂYESİ YAZDIK

Personellerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Şahin, "Biz büyük bir aileyiz. Çocuklarımızdan, eşimizden daha fazla birbirimizi görüyoruz, ben sizleri, 'kardeşim' gibi görüyorum. Gaziantep'in daha ileriye taşınması için güçlü bir ekiple çalışıyorum. Özel sektörde yıllarca çalıştım, tek öğrendiğim; iş disiplini ve iş ahlakıdır. Ardından siyasete girdim, tek kadın vekil olarak uzun yıllar ayakta kalmayı başardım. Allah'ın, başarılı olacak insanlara, iyi yardımcı gönderdiğine inanıyorum. Allah sizlerden razı olsun, bu yakalanan başarıda çok büyük katkı sundunuz. Gaziantep'e güçlü hizmet için çok çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, büyük bir halka, çalışanlar da bu halkının birer parçasıdır. Başkanlık görevi süresince 4 yıl boyunca hep birlikte başarı hikâyesi yazdık" dedi.

DEV YATIRIMLARI ANLATTI

Çok büyük devlet yatırımlarını şehre kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Şahin, şunları belirtti: "Türkiye'nin içme suyu alanındaki Melen'den sonra ikinci en büyük yatırımlarından olan 'Düzbağ İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar, tam gaz ilerliyor. Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan 1 milyar liralık bütçeli dev projede, tünel açma çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında, Kartalkaya Barajı'ndan gelen eski boruları, çelik borularla değiştirdik, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlayınca 2018 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gittik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Kuzey Şehir" projesinin ilk etabını oluşturan 3 bin 500 konutun inşaatı tamamlandı. 50 bin konutta 250 bin kişinin yaşayacağı şehir içinde şehir inşa edecek proje, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak.TOKİ, 1'nci etap 749 adet konut için talep toplamaya başladı. Dev bir proje olan kuzey şehir, Gazianteplilere, kira öder gibi konut alma fırsatı sunuyor. Burnumuzun dibinde Suriye'de yaşanan kaos ve iç savaştan dolayı mülteci hareketlerine karşı kkrizi rızka çevirmeyi başardık. 2 milyon nüfusun üzerine yüzde 25 daha eklenince yükümüz ağırlaştı ama hep beraber bu yükü sırtladık, gereken neyse onu yaptık. Aynı tempo ile çalışmaya devam etmeliyiz."

Sürekli kanın ve gözyaşının aktığı bir dünyada yaşadıklarını kaydeden Başkan Fatma Şahin, mutluluğun, huzurun, barış ve kardeşliğin yaşandığı bir ortama geçmek için hem çok çalışmanın hem de çok dua etmenin gerektiğini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de kurum çalışanlarının bayramını kutladı.